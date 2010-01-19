Падіння процентних ставок за вкладами в інвалюті продовжилося

Падіння процентних ставок за вкладами в іноземній валюті в українських банках, що спостерігалось у другій половині минулого року, цього року продовжилося.

Про це в коментарі агентству УНІАН повідомила заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

За її словами, за перші два тижні поточного року середня процентна ставка за депозитами з терміном розміщення від 3 місяців, як у доларах США, так і в євро, знизилася на 0,12 пункту.

Н. СИНЯВСЬКА зазначила, що процентні ставки за вкладами у доларах США зараз складають: на термін 1 місяць - від 6,5 до 11,5% річних; на 3 місяці - від 8 до 12,5%; на 6 місяців - від 8 , 5 до 12,5%; на 12 місяців - від 9,5 до 13,75%. Вклади в євровалюті тепер можна розмістити за ставками: на термін 1 місяць - від 3,25 до 11,5% річних; на 3 місяці - від 3,5 до 12,25%, на 6 місяців - від 3,75 до 12, 5%; на 12 місяців - від 5,75 до 13,00%, додала експерт.

На думку Н.СИНЯВСЬКОЇ, основною причиною подальшого падіння ставок залишається зниження потреби банків у ресурсах в іноземній валюті внаслідок суттєвого обмеження кредитування в іноземній валюті. «Надалі намічені тенденції, швидше за все, збережуться, хоча реальна динаміка ринку буде залежати від політико-економічної ситуації в країні», - вважає експерт.