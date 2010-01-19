Основним питанням для банків залишаються проблемні борги

Для банків основними на сьогодні залишаються питання, пов`язані з рішенням проблемної заборгованості.

Таку думку висловила в коментарі агентству УНІАН заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

За її словами, істотних змін із початку поточного року на ринку кредитування фізичних осіб не відбулося. Кількість банків, що пропонують кредитні продукти фізичним особам, як і раніше, залишається невеликим, підкреслила експерт.

Як повідомила Н.СИНЯВСЬКА, на сьогодні умови кредитів на споживчі цілі такі: валюта - гривня, сума кредиту до 15 000 грн., термін - до 1 року, реальна процентна ставка із врахуванням усіх комісій становить від 48,32% до 62, 0% річних. Вона також зазначила, що умови банків за кредитами на автомобілі зараз такі: термін від 2 до 5 років, під процентну ставку від 20,49% - 30,0% річних, з авансовим внеском не менше 30% від вартості автомобіля.

Експерт підкреслила, що іпотечні кредити в даний час пропонуються в основному під придбання заставленого майна за проблемними кредитами на термін від 1 до 20 років, відсоткова ставка 26,00-30,0% річних, або на нерухомість, уже здану в експлуатацію (термін - від 1 до 20 років, реальна процентна ставка 28,0-30,1% річних). «Дана тенденція, як і раніше, обумовлена тим, що банки вважають за краще надавати кредити найменш ризикованим позичальникам, із точки зору банку, а також позичальникам із хорошою кредитною історією та високої платоспроможністію», - впевнена Н.СИНЯВСЬКА.