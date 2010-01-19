У Черкасах триває блокування рахунків виконкому казначейством

Працівники виконкомів Соснівського й Придніпровського районних рад Черкас не отримали січневий аванс у зв`язку з невиконанням Управлінням державного казначейства в Черкаській області рішення Черкаської міської ради. Відповідно до рішення від 3 грудня 2009 року, джерелом доходів районних бюджетів на 2010 рік визначено виключно цільову субвенцію з міського бюджету на утримання апарату, виплату матеріальної допомоги тощо. Проте казначейство продовжує зараховувати до бюджетів районів кошти з інших джерел.

Як розповіла кореспонденту УНІАН директор департаменту бюджетної політики Черкаського міськвиконкому Наталія ДЖУГАН, казначейство самостійно для себе визначило, що має бути джерелом наповнення районних бюджетів, хоча відповідно до законодавства тільки міськрада має таке право. На сьогодні працівники виконкомів районних рад не можуть отримати зарплату, оскільки повинні діяти згідно з рішенням міськради. І поки казначейство не почне виконувати вищезазначене рішення, кошти не можуть бути виплачені.

Крім того, держказначейство "затягує" процес виплати авансів бюджетникам міста: медикам, вчителям, працівникам культури та спорту. Працівники казначейства не реєструють платіжну довіреність на зарплату, вимагаючи додаткові документи, які їм раніше ніколи не були потрібні.

Міська влада Черкас подала позовну заяву до суду, а також звернулася до СБУ, прокуратури й Міністерства фінансів із вимогою втрутитися в ситуацію і навести порядок у міжбюджетних відносинах у Черкасах і зобов`язати Управління державного казначейства в Черкаській області виконувати рішення міської ради, а також своєчасно проводити всі необхідні платежі.

Як вже повідомляв УНІАН, Управління державного казначейства в Черкаській області припинило оплачувати платіжну довіреність Черкаського міськвиконкому минулого року 30 грудня. Повернено близько 700 платіжних довіреностей на суму 5 млн. гривень. Втрати бюджету на сьогодні становлять майже 100 тисяч гривень, і ця сума збільшуватиметься щодня на 5 тисяч гривень. Серед неоплачених платежів близько 1 млн. грн. повинні були надійти на охорону здоров`я й понад 1 млн. грн. повинні були витратити на житлово-комунальне господарство.

"Швидкі" й комунальники продовжують працювати на пальному, взятому в борг, - розповідає Н.ДЖУГАН. - Вже найближчим часом ми укладемо угоди на поставки пального й оплачуватимемо постачальникам принаймні поточні платежі по 1/12 від витрат минулого року. А борги зможемо перекрити лише після ухвалення позитивного рішення суду».