Міжбанк відкрився з позначки 8,0815/8,1160 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань - 8,0815/8,1160 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися до 0,2738/0,2750, котирування по євро-гривні пішли вгору – 11,6355/11,6885. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися до 1,4396/1,4398 (понеділок, 18 січня, - 1,4372/1,4374).

У понеділок, 18 січня, Нацбанк на ринок не виходив.