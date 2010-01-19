НБУ просить банки звітувати про судові тяганини

Національний банк України (НБУ) просить комерційні банки надати інформацію про судові розгляди з приводу валютних кредитів.

Про це йдеться в телеграмі Нацбанку, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Національний банк України просить надати до 8 лютого 2010 р. Юридичному департаменту інформацію про кількість судових справ за 2009 рік щодо позовів клієнтів банків про визнання недійсними договорів про надання кредитів в іноземній валюті, а також про суми таких кредитів», - сказано в телеграмі.

Нацбанк просить розділити інформацію у прийнятих на користь банку справах, на користь клієнта і кількість справ, які ще в процесі розгляду.

Як повідомляв УНІАН, в українських судах було прийнято ряд рішень, згідно з якими укладені з банками договори на надання валютних кредитів визнавалися недійсними, оскільки єдиним засобом платежу в Україні може бути тільки національна грошова одиниця – гривня.

Вищий Господарський суд 18 листопада 2009 року відмінив одну з вищезгаданих судових постанов про визнання недійсним валютного кредитного договору.

Національний банк України в своєму листі від 7 грудня 2009 р., у зв`язку із запитами банків щодо правомірності укладання кредитних договорів в іноземній валюті, роз`яснив, що уповноважені банки мають право здійснювати операції за поданням кредитів в іноземній валюті на підставі банківської ліцензії і письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями, а здійснення таких операції не потребує індивідуального ліцензування.