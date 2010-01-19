Український міжбанк: котирування 8,1025/8,1145 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,0815/8,1160, на 12:00 звузився спред 8,1025/8,1145 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2738/0,2750, а на 12:00 ціни знизилися до 0,2736/0,2744. У Росії курс долар-рубль підвищився, і на 12:00 встановився на рівні 29,5500 (+0,0200).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,4396/1,4398, змінюючись у достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,6355/11,6885, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 11,6460/11,6620.