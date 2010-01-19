Надходження до Фонду гарантування вкладів склали понад 2 млрд грн.

Надходження до Фонду гарантування вкладів України в 2009 році склали понад 2 млрд. грн. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду.

Згідно з наданою інформацією, сума банківських вкладів до Фонду склала близько 927 млн. грн.

Крім того, з Державного бюджету до Фонду надійшло 1 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк навесні 2009 року із суми перевищення доходів над витратами переказав ці кошти до держбюджету, які, надалі, використовувалися для збільшення коштів, закумульованих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Протягом 2009 р. до Фонду надійшли кошти від ліквідаторів комерційних банків. Їхня сума поки що уточнюється.

При цьому, з Фонду було виплачено понад 1 млрд. грн. гарантованої суми вкладникам п`яти ліквідованих комерційних банків.

Довідка УНІАН. Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на 1 січня 2010 року склав 4,303 млрд. грн.