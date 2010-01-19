Міжбанк закрився на рівні 8,1040/8,1095 грн./дол.

Сьогодні на українському на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,0815/8,1160, на 12.00 звузився спред 8,1025/8,1145. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на позначках 8,1040/8,1095 грн./дол. НБУ на ринок не виходив.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2738/50, а на 12.00 ціни знизилися 0,2736/44. На момент закриття ціни досягли рівня 0,2735/41. У Росії курс долар-рубль теж підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,7499 (+0,2199).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,4396/98, а на 15.00 упали 1,4276/78. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями – 11,6355/11,6885, на 12.00 ціни концентрувалися в діапазоні 11,6460/11,6620. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH пішли вниз 11,5730/11,5865.