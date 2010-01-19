Долар росте, євро подешевшав
18:40, 19 січня 2010Фінанси
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Курс НБУ на 20 січня
Офіційний курс НБУ на 20 січня: 100 USD – 800.5500 грн.; 100 EUR – 1143.1053 грн.; 10 RUR – 2.7120 грн.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 20 січня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 800.5500 (на 19 січня – 800.1200)
100 EUR – 1143.1053 (на 19 січня – 1149.6924)
10 RUR – 2.7120 (на 19 січня – 2.7034)
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