Чому в 2009 р. не вдалося знизити інфляції

Національний банк України назвав причини, через які в 2009 році, незважаючи на значні обсяги падіння економіки, не вдалося досягти показника інфляції нижче 10%.

“Це відбулось внаслідок проведення стимулюючої фіскальної політики у І половині 2009 року та ефекту переносу від девальвації гривні на ціни, що мала місце як в кінці 2008 року, так і протягом всього 2009 року (за виключенням ІV кварталу 2009 року), - про це йдеться в аналітичній записці, оприлюдненій на сайті Нацбанку.

Підтвердженням цього в НБУ називають те, що базова інфляція протягом року перевищувала річні темпи росту індексу споживацьких цін, хоча її показник в річному вимірі знизився з 21,3% до 14,9%.

Додатковим чинником, який не давав знижуватись інфляції у повній мірі були, високі інфляційні очікування, що генерувались високим ступенем невизначеності у політиці та економіці, в першу чергу пов’язані із значним дефіцитом бюджету та відсутністю джерел його покриття, а також низькими темпами відновлення довіри до банківської системи.

Проте, в Нацбанку зазначають, що впродовж усього 2009 року спостерігалася стійка тенденція до зниження інфляції (з 22,3% до 12,3%).

Основними чинниками цього процесу стали зниження світових цін на товарних ринках, стиснення зовнішнього і внутрішнього попиту, що сформувало значний негативний розрив ВВП вже на початку року.

Додатковими чинниками, стримуючими інфляцію, виступали високий врожай 2009 року, а також адміністративне регулювання окремих цін і тарифів на послуги, що вступало у протиріччя з економічною доцільністю та взятими урядом зобов’язаннями щодо їх встановлення на відповідному рівні. Внаслідок адміністративного утримання цін накопичились структурні дисбаланси, що сформувало відкладену інфляцію в економіці.

У Нацбанку також зазначають, що динаміка монетарних агрегатів впродовж минулого року (грошова маса за рік знизилась на 5,5%) та видатки державного бюджету в другому півріччі мали стримуючий вплив на інфляцію.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, інфляція в Україні в 2009 році становила 12,3% (грудень 2009 року до грудня 2008 року).