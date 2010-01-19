Курс НБУ на 20 січня

19:21, 19 січня 2010
Фінанси
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Офіційний курс НБУ на 20 січня:100 USD США – 800.5500 (на 19 січня – 800.1200)100 EUR – 1143.1053 (на 19 січня – 1149.6924)10 RUR – 2.7120 (на 19 січня – 2.7034) 

Офіційний курс НБУ на 20 січня: 100 USD – 800.5500 грн.; 100 EUR – 1143.1053 грн.; 10 RUR – 2.7120 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 20 січня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 800.5500 (на 19 січня – 800.1200)

100 EUR – 1143.1053 (на 19 січня – 1149.6924)

10 RUR – 2.7120 (на 19 січня – 2.7034)

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