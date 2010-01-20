Експерт: девальвація гривні повернулася

У вівторок, 19 січня, на українському валютному ринку спостерігалося відновлення девальвації гривні.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

За його словами, цього дня гривня ослабла до долара на 0,3%. Національний банк, за повідомленнями учасників торгів, на ринок не виходив, зазначив економіст.

А. БЛІНОВ підрахував, що з початку 2010 року українська валюта подешевшала до американської на 1,4%.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня на українському на міжбанку торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 8,0815/8,1160, до 12:00 звузився спред - 8,1025/8,1145.

До закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях: 8,1040/8,1095 грн./дол.

За даними Національного банку України, середньозважений курс учорашніх торгів по долару склав 805,046 грн. за 100 дол.