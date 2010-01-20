Міжбанк відкрився на рівні 8,1025/8,1370 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваюлим зростанням котирувань – 8,1025/8,1370 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися до 0,2729/0,2742, котирування з євро-гривні пішли вниз – 11,4990/11,5505. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,4192/1,4194 (вівторок – 1,4396/1,4398).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.