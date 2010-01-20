Активи «ЕРДЕ БАНК» за ІІ півріччя 2009 зросли до 1,2 млрд. грн.

Активи «ЕРДЕ БАНК» за друге півріччя 2009 року зросли майже в 3,6 разу – з 337,8 млн. грн. до 1220,7 млн. грн. Про це після підведення підсумків 2009 року повідомили УНІАН в прес-службі банку.

«Вже за результатами третього кварталу активи банку були 679 346 тис. грн., а на 1.01.2010 цей показник склав 1 220 737 тис. грн.», - відзначив голова правління ВАТ «ЕРДЕ Банк» Андрій МИКИТЕНКО.

Крім того, банку вдалося досягти позитивної динаміки зростання регулятивного капіталу з 101,5 млн. грн. в третьому кварталі до 104,3 млн. грн. в четвертому кварталі. Високі темпи приросту дозволили ВАТ «ЕРДЕ БАНК» піднятися в рейтингу українських банків четвертої групи, за даними НБУ, з 82 на 42 місце за підсумками третього кварталу, наголошують в релізі.

Аналітики також звертають увагу на те, що восени «ЕРДЕ БАНК» увійшов до п`ятірки українських банків, що продовжили розвивати свою регіональну мережу, незважаючи на економічну кризу.

Як вже повідомлялося, з 1 вересня 2009 року обов`язки голови правління ВАТ «ЕРДЕ БАНК» виконує А.МИКИТЕНКО.

Довідка УНІАН. «ЕРДЕ БАНК» входить у фінансово-промисловий холдинг «Корпорація UBG», який почав свою діяльність на ринку України в 1997 р. У грудні 2006 р. ВАТ «РД БАНК» зареєстрований Національним банком України зі статутним фондом 65,95 млн. грн., в лютому 2007 р. отримав ліцензію НБУ №234.

У серпні 2007 р. «РД БАНК» змінив свою назву на «ЕРДЕ БАНК». Фінансова установа надає всі види банківських послуг. «ЕРДЕ БАНК» є членом Фонду гарантування внесків фізичних осіб. Стратегічні плани передбачають вхід до числа десяти кращих українських банків впродовж 10 років.