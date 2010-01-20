Міжбанк: котирування ростуть 8,1130/8,1285 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1025/8,1370, на 12:00 звузився спред 8,1130/8,1285 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2729/0,2942, а на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2733/0,2741. У Росії курс долар-рубль знизився, і на 12:00 встановився на рівні 29,6500 (-0,0999).

На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,4396/1,4398, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 11,4990/11,5505, на 12:00 ціни становили 11,5145/11,5365.