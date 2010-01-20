Мінфін з розміщення ОВДП залучив 157 млн. грн.

За результатами розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), яке відбулося вчора, 19 січня, до державного бюджету України надійшло 156,954 млн. грн.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, в результаті продажу ОВДП з терміном погашення 5 травня 2010 року і середньозваженою доходністю 22,5% до держбюджету надійшло 18,784 млн. грн.; з терміном погашення 14 липня 2010 року під 22,39% – 31,607 млн. грн.; з терміном погашення 31 жовтня 2012 року під 25,55% – 106,563 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, упродовж 2009 року Міністерство фінансів України розмістило ОВДП на загальну суму 74,533 млрд. грн. Середньозважена доходність урядових паперів у цілому за рік становила 12,21% (з урахуванням облігацій, випущених з метою докапіталізації комерційних банків і реструктуризації боргу уряду перед Нацбанком України).

У 2009 році Нацбанк здійснив операції з викупу за номінальною вартістю у комерційних банків держоблігацій на загальну суму 34,89 млрд. грн., з яких папери на 29,34 млрд. грн. було монетизовано з метою докапіталізації банків.

Погашення і виплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсягу, який за 2009 рік становив 22,450 млрд. грн., зокрема, основний борг – 17,925 млрд. грн., виплата доходу – 4,525 млрд. грн.