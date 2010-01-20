Місцеві бюджети вимагали кошти не на соціальні статті - Уманський

Наприкінці 2009 року ситуація з виконанням бюджету була надзвичайно заполітизована, і представники місцевих влад, не фінансуючи соціальні статті, вимагали від Держказначейства кошти на інші цілі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ, коментуючи заяви представників керівництва деяких областей про те, що вони не одержують кошти від казначейства.

«У нас було багато проблем з виконанням місцевих бюджетів, зокрема з технічним виконанням. У першу чергу, це було пов`язано з тим, що більшість фінансових органів на місцях готували і подавали платіжні доручення, порушуючи постанову №1036, яка регламентує використання коштів у кризовий період», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Він зазначив, що, перш за все, ці порушення полягали в тому, що, не фінансуючи соціальні статті витрат, кошти були потрібні на інвестиційні та інші проекти. «Тобто, не виплативши зарплати, вони намагалися витратити гроші на інвестиційні цілі, на закупівлю матеріалів, устаткування тощо. Безумовно, казначейство не пропускало такі платежі, і повертало назад платіжне доручення», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Міністр зазначив, що порушення такого роду мали масовий характер.

І.УМАНСЬКИЙ також відзначив, що в умовах політичного нагнітання ситуації, як наслідок, з`являлися заяви про недофінансування місцевих бюджетів.

«Я глибоко впевнений, що після завершення президентської кампанії ситуація заспокоїться», - сказав міністр.