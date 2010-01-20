Міжбанк: долар продовжує зростати

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,1025/8,1370, на 12:00 звузився спред - 8,1130/8,1285. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях - 8,1130/8,1250 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», об 11:15 Нацбанк вийшов на ринок з продажем на аукціоні для фізосіб валютної парі USD/UAH з ціною відсікання 8,0100.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2729/0,2742, на 12:00 ціни концентрувалися у діапазоні 0,2733/0,2741. На час закриття ціни встановилися на рівні 0,2733/0,2740.

У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 29,6775 (-0,0724).

На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар стартували з рівня 1,4192/1,4194, а на 15:20 впали до 1,4133/1,4135.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,4990/11,5505, на 12:00 ціни становили 11,5145/11,5365. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH пішли вниз - 11,4685/11,4870.