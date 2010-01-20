Кабмін збільшив статутний капітал «Укрексімбанку» на 1.8 млрд. грн.

Кабінет Міністрів України збільшив статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») на 1,8 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення такого рішення на сьогоднішньому засіданні Кабміну журналістів повідомив виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ.

«На сьогодні статутний капітал банку становить 10 млрд. 3,5 млн. грн. і після збільшення він буде, відповідно, 11 млрд. 803,5 млн. грн.», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») – кредитно-фінансова установа з 100%-вим державним капіталом.

На 1 жовтня минулого року активи банку становили 55,149 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 46,822 млрд. грн., зобов`язання – 45,933 млрд. грн., статутний капітал – 8,354 млрд. грн., власний капітал – 9,216 млрд. грн.

За січень-вересень 2009 року «Укрексімбанк» скоротив прибутки у 24 рази – до 21,5 млн. грн.