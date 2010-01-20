НБУ продовжив мораторій на вимоги кредиторів у банку «Володимирський»

Правління Національного банку України продовжило мораторій на задоволення вимог кредиторів ПАТ «КБ «Володимирський» з 17 січня до 16 квітня 2010 р. включно, окрім зобов`язань за договорами депозитів фізичних осіб.

Про це йдеться у повідомленні регулятора, оприлюдненому на його офіційному сайті.

Довідка УНІАН. Банк «Володимирський» створено в 2001 році.

Активи банку на 1 жовтня становили 352,26 млн. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 310,655 млн. грн., зобов`язання – 332,528 млн. грн., статутний капітал - 35,86 млн. грн., власний капітал - 19,732 млн. грн.

Банк «Володимирський» за 9 місяців одержав збитки 40,2 млн. грн. проти 2,6 млн. грн. прибутку у січні-вересні 2008 року.

З 17 липня 2009 р. у банку «Володимирський» введено тимчасову адміністрацію терміном на 1 рік. До 16 січня 2010 року введено мораторій на задоволення вимог кредиторів банку «Володимирський».

11 вересня Національний банк України звільнив від обов`язків тимчасового адміністратора КБ «Володимирський» Вікторію ФАТЄЄВУ і призначив замість неї Анатолія ДРОБ’ЯЗКА.