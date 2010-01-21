Економіст: інтерес до аукціонів НБУ відроджується

У середу, 20 січня, валютний ринок продовжував рухатися шляхом повільної девальвації.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Він зазначив, що міжбанківський валютний ринок закрився вчора котируваннями 8,1130-8,1250 грн./дол. Таким чином, підрахував економіст, гривня за день втратила 0,15% вартості по відношенню до долара. Національний банк України не виходив з інтервенціями на ринок, нагадав О.БЛІНОВ.

У той же час, підкреслив економіст, НБУ вчора провів цільовий аукціон для позичальників-фізичних осіб, продавши 13,8 млн. доларів 49 комерційним банкам за фіксованим курсом 8,01 грн./дол. «Оскільки різниця між курсом цільового аукціону та курсами роздрібного продажу долара вже перевищує 0,10 грн./дол., інтерес позичальників до даних аукціонів знову відроджується», - впевнений він.