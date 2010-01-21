В Україні найнижча економічна свобода

Україна зайняла останнє місце серед європейських країн у рейтингу економічних свобод.

Такі дані спільного дослідження американської компанії Heritage Foundation і Wall Street Journal, повідомляє "5 канал".

З-поміж 183 країн Україна займає 162 позицію.

На думку дослідників, Україна відстає через корупцію, бюрократію та залежність судової системи.

Як наслідок, кажуть укладачі списку, спостерігається повільний прогрес у приватизації та залучення іноземних інвестицій.

За показником створення сприятливого підприємницького клімату Україна також знаходиться в кінці списку.

Згідно з рейтингом, найбільше економічної свободи, як і раніше, в Гонконзі й Сінгапурі. Далі в списку Австралія, Нова Зеландія, Ірландія і Швейцарія.

Найгірші показники - в Зімбабве і Північної Кореї.