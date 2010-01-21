НБУ: падіння українського ВВП склало менше 15%

Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні в 2009 році склало менше 15%.

Про це заявив керівник групи радників голови Національного банку (НБУ) Валерій Литвицький, повідомляє Українська правда.

"Промислова динаміка за підсумками 12 місяців була на 2,1% менш негативною, ніж за підсумками 11 місяців ... Можна прогнозувати зменшення обсягу реального ВВП за 2009 рік у межах більше 14% - менше 15%", - сказав він.

За словами В.Литвицького, з урахуванням динаміки промислового виробництва Нацбанку доцільно прискорити прийняття постанови щодо посилення стимулювання кредитної активності комерційних банків.

Як повідомлялося, раніше Мінекономіки заявляло про прогноз падіння ВВП у 2009 році на рівні 12%.