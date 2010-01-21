ВР заборонила банкам збільшувати проценти за кредитами

Верховна Рада України заборонила фінансовим установам в односторонньому порядку збільшувати розмір процентів та інших платежів, передбачених кредитним договором.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в цілому Закону «Про внесення змін до Закону України «Про фінансові послуги» проголосували 370 народних депутатів з 437 зареєстрованих в сесійній залі.

Закон передбачає внесення доповнень до Цивільного кодексу України та Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, відповідно до яких поряд з банками, також буде й іншим фінансовим установам заборонено в односторонньому порядку збільшувати процентну ставку та інші платежі за вже виданими кредитами.