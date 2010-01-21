Міжбанк на 12:00 знизився до 8,0920/8,0995 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1020/8,1185, на 12:00 ціни впали до 8,0920/8,0995 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2723/0,2728, а на 12:00 ціни знизилися – 0,2711/0,2717. У Росії курс долар-рубль зріс і на 12:00 встановився на рівні 29,8500 (+0,1725).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4092/1,4094, а на 12:00 знизилися до 1,4049/1,4051. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,4185/11,4440, на 12:00 ціни пішли вниз – 11,3660/11,3880.