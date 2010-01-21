МВФ відмежовується від суперечки між Мінфіном та НБУ

Міжнародний валютний фонд відмежовується від суперечки між Міністерством фінансів та Національним банком України з приводу виділення уряду 2 млрд. дол. із золотовалютних резервів.

УНІАН отримав заяву представника МВФ в Україні Макса АЛЬЄРА з приводу рішення Виконавчої Ради МВФ від 30 грудня 2009 р., «згідно з яким було знижено нижній рівень за Чистими міжнародними резервами приблизно на 2 млрд. доларів США у рамках програми між МВФ та Україною». У заяві пояснюється, що «це рішення було прийняте задля того, щоб надати можливість українському керівництву використовувати наявні ресурси для проведення зовнішніх платежів, які мають бути зроблені відповідно до програми МВФ з Україною».

«Також порушувалося питання, – наголошується в заяві представника МВФ, – щодо можливості переведення частки пасивів (зобов’язань) України в МВФ (разом з відповідними міжнародними активами) з НБУ до уряду України. З точки зору МВФ, пасиви (зобов’язання) країни – це відповідальність самої країни-учасника, а не окремого органу чи організації. Керівництво країни може прийняти рішення – надати чи перевести або розмістити такі пасиви (зобов’язання) серед різних внутрішніх організацій чи органів. Будь-які рішення щодо такого переведення чи розподілу є рішенням виключно керівництва України».

Як пояснили УНІАН у Національному банку (співбесідник просив не називати його прізвища), цю заяву можна інтерпретувати як відповідь МВФ на звинувачення виконуючого обов’язки міністра фінансів України Ігоря УМАНСЬКОГО на адресу Нацбанку, який поставив НБУ в провину «відмову надати уряду України з золотовалютних резервів кошти з 2 млрд. дол., одержаних раніше від Міжнародного валютного фонду для проведення зовнішніх операцій».

У заяві МВФ наголошено, що Фонд погодився лише на зниження кількісного показника за чистими золотовалютними валовими резервами, а ось на чиїх рахунках – НБУ чи уряду - обліковуватимуться ці кошти, – це вже справа влади України.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня І.УМАНСЬКИЙ заявив, що Національний банк України досі відмовляється надавати уряду України із золотовалютних резервів кошти з 2 млрд. дол., одержаних раніше від Міжнародного валютного фонду для проведення зовнішніх операцій. Про це він сказав, відповідаючи на запитання, який обсяг з цієї суми вже використано при розрахунку за газ у січні. І.УМАНСЬКИЙ відзначив, що Нацбанк не погодився видати необхідну суму для цих цілей, хоча раніше домовленості про це було досягнуто з МВФ.

«Це рішення (про можливість виділення коштів із золотовалютних резервів – УНІАН) було прийнято, воно було схвалене Радою директорів МВФ, доведене до Мінфіну, до Нацбанку. Тим часом, воно не виконане Національним банком ні на копійку», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

При цьому міністр відзначив, що кошти від Нацбанку для розрахунку за газ у січні було одержано за рахунок продажу ОВДП.