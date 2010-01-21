Міжбанк: долар почав знижуватися

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями – 8,1020/8,1185, на 12.00 ціни впали до 8,0920/8,0995. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на позначках – 8,0885/8,1010 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2723/,2728, а на 12:00 ціни знизилися до 0,2711/0,2717. На момент закриття ціни досягли рівня 0,2710/0,2716. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів склав 29,7650 (+0,0875).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4030/1,4135. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями – 11,4185/11,4440, на 12:00 ціни пішли вниз – 11,3660/11,3880. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH піднялися до 11,3860/11,4065.