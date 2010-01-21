Мораторій в банку "Столиця" продовжено до 19 липня
Відносно задоволення вимог кредиторів
Національний банк України продовжив мораторій на задоволення вимог кредиторів банку "Столиця" (м. Київ), дія якого закінчилася 19 січня, до 19 липня 2010 року.
Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті банку "Столиця".
"Постановою Національного банку (№16 від 20 січня 2010 р.) подовжений мораторій на задоволення вимог кредиторів банку шляхом введення повного мораторію на задоволення вимог кредиторів строком на 6 місяців - із 20 січня 2010 р. до 19 липня 2010 р. включно", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, Нацбанк із 20 липня 2009 року призначив тимчасову адміністрацію у ВАТ «Банк «Столиця» строком на один рік. Також було введено мораторій на задоволення вимог кредиторів банку строком на шість місяців – із 20 липня 2009 р. по 19 січня 2010 року.
Довідка УНІАН. Банк «Столиця» засновано в 2004 році. Мажоритарним акціонером банку є Валентин ІСАК, який володіє 88,35% акцій фінустанови.