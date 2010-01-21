НБУ вирішив ліквідувати «Укрпромбанк» та «Іпобанк»

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії й ініціювання процедури ліквідації «Укрпромбанку» та «Іпобанку».

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Рішення про відкликання ліцензії ухвалено правлінням НБУ 21 січня 2010 року. Також із цього дня припиняються повноваження тимчасових адміністраторів «Укрпромбанку» та «Іпобанку», а також припинено повноваження органів управління цих кредитно-фінансових установ.

Довідка УНІАН. «Укрпромбанк» засновано в 1989 році, на сьогоднішній день входить до групи великих комерційних банків за класифікацією НБУ. Термін дії в банку тимчасової адміністрації та мораторію на задоволення вимог кредиторів, які були введені на рік, закінчилися 21 січня 2010 року.

Сьогодні, за рішенням уряду та НБУ, здійснюється переведення частини активів і зобов`язань за вкладами фізичних осіб із «Укрпромбанку» в підконтрольний уряду «Родовід Банк».

«Іпобанк» засновано в 2006 році, сьогодні входить до четвертої групи (невеликі банки) за класифікацією Нацбанку. НБУ ввів тимчасову адміністрацію в «Іпобанку» з 2 жовтня 2009 року до 1 жовтня 2010 року і ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів із 2 жовтня 2009 року до 1 січня 2010 року.