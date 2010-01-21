Економіст: із початку року гривня девальвувала на 1,25%

Із початку 2010 року гривня девальвувала до долара на 1,25%.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

За його словами, «21 січня на українському валютному ринку було спокійно».

Як зазначив економіст, у четвер на міжбанку гривня зміцнилася до долара на 0,3%. Національний банк України сьогодні не брав участі в торгах, підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,1020/8,1185, до 12:00 ціни впали до 8,0920/8,0995.

До закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях - 8,0885/8,1010 грн./дол.