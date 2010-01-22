У Латвії найбільша рецесія в ЄС

Латвія потерпає від найбільшої у Європейському Союзі рецесії із найвищим рівнем безробіття - 22%.

Про це розповідає українська служба ВВС.

Економіка країни скоротилася минулого року на 20% і наприкінці 2009 року її врятували від колапсу позики МВФ на 7,5 мільярдів євро.

Економічна криза почала загрожувати й політичному спокою в державі.

Прем`єр-міністр Валдіс Бомбровскіс намагається перетягти на свій бік критиків в урядовій коаліції, які протистоять його суворим обмежувальним пропозиціям.

На голосування в парламенті планують винести питання про надання повноважень урядові щодо ведення справ із міжнародними позичальниками, такими як МВФ.

Прогнозують, що коли Домбровскіс не отримає мандату, то його уряд може просто розвалитися.

На відміну від інших країн, які намагаються вийти з рецесії лише за рахунок позик і додаткових витрат, Латвія стала на болісний шлях суттєвого скорочення соцільних виплат та зарплат - на 40%.

Ці різкі кроки сподобалися і надихнули МВФ, однак протести на вулицях Риги дали зрозуміти, що латвійців такі заходи уряду не влаштовують.