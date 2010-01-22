Ієна виросла до євро

Ієна проти євро торгується поблизу найвищого рівня майже за дев`ять місяців, на тлі стурбованості інвесторів тим, що пропозиція США обмежити ризики торгівлі фінансових установ перешкоджатиме попиту на високодоходні активи, повідомляє k2kapital.

"Торгові обмеження для банків підвищать неприйняття ризику, збільшивши попит на безпечніші активи, такі як ієна", - вважає Соїчиро Мори, стратег FXOnline в Токіо.

Курс японської валюти до євро рівний 127,16 ієн за євро станом на 10:11 ранку в Токіо після рівня в 127,37 ієни вчора на закритті торгів в Нью-Йорку.

Американська валюта торгується на рівні $ 1,4097 за євро після $ 1,4084 вдень раніше, коли долар виріс до відмітки в $ 1,4029, що стало найвищим рівнем з 30 липня.