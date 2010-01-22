Міжбанк відкрився котируваннями 8,0915/8,1190 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0915/8,1190 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту становлять 0,2719/0,2729, котирування з євро-гривні пішли вгору – 11,4430/11,4845. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли до 1,4138/1,4140 (четвер – 1,4092/1,4094).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.