Міжбанк: котирування знижуються 8,0790/8,0915 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0915/8,1190, а на 12:00 ціни впали до 8,0790/8,0915 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2719/0,2729, а на 12:00 ціни знизилися до 0,2713/0,2718. У Росії курс долар-рубль піднявся і на 12:00 встановився на рівні 29,8570 (+0,0920).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,4138/1,4140, змінюючись у доволі вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,4430/11,4845, на 12:00 ціни пішли вниз – 11,44050/11,4610.