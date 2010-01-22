МВФ не приймав рішення про переказ 2 млрд. дол. від НБУ уряду
Заява Нацбанку
Жодних рішень щодо переказу валютних активів від Національного банку України на адресу Кабінету міністрів України Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) не приймала.
Про це говориться в заяві Нацбанку, обнародуваній на сайті банку.
Нагадаємо, в.о. міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ 20 січня ц.р. заявив, що НБУ відмовився виконувати нібито узгоджені з МВФ домовленості про передачу уряду України із золотовалютного резерву країни 2 млрд. дол. США, одержаних раніше Нацбанком у рамках програми «Стенд-бай».
«Рішення Ради Директорів МВФ, прийняте 30 грудня 2009 року, стосується тільки питання модифікації критерію ефективності програми «Стенд-бай» за чистими міжнародними резервами на кінець 2009 року, тобто МВФ узгодив зменшення нижньої межі чистих міжнародних резервів на суму 2 млрд. дол. США. Жодних рішень щодо переказу валютних активів від Національного банку України до уряду України Рада Директорів МВФ не приймала», - говориться в заяві НБУ.
При цьому НБУ зазначає, що вищезгадане підтверджене в листі, направленому на адресу української сторони заступником директора Європейського департаменту МВФ Полом ТОМСЕНОМ, і заяві для ЗМІ постійного представник МВФ в Україні Макса АЛЬЄРА, який також заявив, що керівництво країни може на свій розсуд переказувати або розміщувати кошти (зокрема, одержані від МВФ) між органами влади.
У Нацбанку пояснюють, що, по-перше, такий переказ коштів має відповідати вимогам законодавства України, яке регулює питання взаємин уряду і Національного банку України, зокрема, щодо управління золотовалютними резервами і фінансування дефіциту державного бюджету. «Зокрема, статті 48 і 54 Закони України «Про Національний банк України» роблять неможливим здійснення такої передачі коштів», - говориться в заяві.
По-друге, НБУ зазначає, що незалежно від того, яка інституція від імені України одержала кошти МВФ, вони повинні використовуватися відповідно до цілей програми «Стенд-бай» і зобов`язань, які в її рамках узяла на себе Україна, а саме – для врегулювання короткострокових проблем платіжного балансу. Отримання коштів у рамках цього механізму не може розглядатися як джерело фінансування дефіциту державного бюджету країни-позичальника.
«Узгодження МВФ на використання Україною частини одержаних від МВФ коштів на фінансування дефіциту державного бюджету, які Україна одержала в рамках першого і другого переглядів програми «Стенд-бай», супроводжувалося зобов`язаннями української сторони щодо спрямування цих коштів переважно на погашення зовнішніх боргових зобов`язань уряду України. Тобто, таке використання частини коштів у рамках програми «Стенд-бай» розглядалося, в першу чергу, в контексті сприяння щодо врегулювання проблем платіжного балансу України», - говориться в заяві та зазначається, що відповідний обсяг коштів на загальну суму 4,8 млрд. дол. в еквіваленті було зараховано безпосередньо на рахунки уряду.
Решту коштів (5,8 млрд. дол. в еквіваленті), які Україна одержала відповідно до програми «Стенд-бай» в 2008 - 2009 рр., було спрямовано на рахунки Національного банку України для їх можливого використання безпосередньо на цілі програми «Стенд-бай». Ці кошти, зокрема, призначені для забезпечення платежів суб`єктів неурядового сектора економіки з виконання ними своїх зовнішніх зобов`язань в період тимчасового дефіциту надходжень до України валютних коштів.
«Водночас, Національний банк України у разі потреби готовий продати необхідний обсяг іноземної валюти Міністерству фінансів України для забезпечення здійснення зовнішніх платежів уряду України. Національний банк України вважає за необхідне ще раз наголосити, що в питанні використання золотовалютного резерву він керуватиметься тільки вимогами законодавства України», - говориться в заяві.
Як повідомляв УНІАН, 20 січня І.УМАНСЬКИЙ заявив, що Національний банк України досі відмовляється надавати уряду України із золотовалютних резервів кошти із 2 млрд. дол., одержаних раніше від Міжнародного валютного фонду для проведення зовнішніх операцій. Про це він сказав, відповідаючи на питання, який обсяг з цієї суми вже використано при розрахунку за газ у січні. І.УМАНСЬКИЙ сказав, що Нацбанк не погодився видати необхідну суму для цих цілей, хоча раніше домовленість про це була досягнута з МВФ.
«Це рішення (про можливість виділення коштів із золотовалютних резервів – УНІАН) було ухвалене, воно було схвалене Радою директорів МВФ, доведене до відому Мінфіну і Нацбанку. Однак воно не виконане Національним банком ні на копійку», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.
При цьому міністр зазначив, що кошти від Нацбанку для розрахунку за газ у січні було одержано за рахунок продажу ОВДП.