МВФ не приймав рішення про переказ 2 млрд. дол. від НБУ уряду

Жодних рішень щодо переказу валютних активів від Національного банку України на адресу Кабінету міністрів України Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) не приймала.

Про це говориться в заяві Нацбанку, обнародуваній на сайті банку.

Нагадаємо, в.о. міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ 20 січня ц.р. заявив, що НБУ відмовився виконувати нібито узгоджені з МВФ домовленості про передачу уряду України із золотовалютного резерву країни 2 млрд. дол. США, одержаних раніше Нацбанком у рамках програми «Стенд-бай».

«Рішення Ради Директорів МВФ, прийняте 30 грудня 2009 року, стосується тільки питання модифікації критерію ефективності програми «Стенд-бай» за чистими міжнародними резервами на кінець 2009 року, тобто МВФ узгодив зменшення нижньої межі чистих міжнародних резервів на суму 2 млрд. дол. США. Жодних рішень щодо переказу валютних активів від Національного банку України до уряду України Рада Директорів МВФ не приймала», - говориться в заяві НБУ.

При цьому НБУ зазначає, що вищезгадане підтверджене в листі, направленому на адресу української сторони заступником директора Європейського департаменту МВФ Полом ТОМСЕНОМ, і заяві для ЗМІ постійного представник МВФ в Україні Макса АЛЬЄРА, який також заявив, що керівництво країни може на свій розсуд переказувати або розміщувати кошти (зокрема, одержані від МВФ) між органами влади.

У Нацбанку пояснюють, що, по-перше, такий переказ коштів має відповідати вимогам законодавства України, яке регулює питання взаємин уряду і Національного банку України, зокрема, щодо управління золотовалютними резервами і фінансування дефіциту державного бюджету. «Зокрема, статті 48 і 54 Закони України «Про Національний банк України» роблять неможливим здійснення такої передачі коштів», - говориться в заяві.

По-друге, НБУ зазначає, що незалежно від того, яка інституція від імені України одержала кошти МВФ, вони повинні використовуватися відповідно до цілей програми «Стенд-бай» і зобов`язань, які в її рамках узяла на себе Україна, а саме – для врегулювання короткострокових проблем платіжного балансу. Отримання коштів у рамках цього механізму не може розглядатися як джерело фінансування дефіциту державного бюджету країни-позичальника.

«Узгодження МВФ на використання Україною частини одержаних від МВФ коштів на фінансування дефіциту державного бюджету, які Україна одержала в рамках першого і другого переглядів програми «Стенд-бай», супроводжувалося зобов`язаннями української сторони щодо спрямування цих коштів переважно на погашення зовнішніх боргових зобов`язань уряду України. Тобто, таке використання частини коштів у рамках програми «Стенд-бай» розглядалося, в першу чергу, в контексті сприяння щодо врегулювання проблем платіжного балансу України», - говориться в заяві та зазначається, що відповідний обсяг коштів на загальну суму 4,8 млрд. дол. в еквіваленті було зараховано безпосередньо на рахунки уряду.

Решту коштів (5,8 млрд. дол. в еквіваленті), які Україна одержала відповідно до програми «Стенд-бай» в 2008 - 2009 рр., було спрямовано на рахунки Національного банку України для їх можливого використання безпосередньо на цілі програми «Стенд-бай». Ці кошти, зокрема, призначені для забезпечення платежів суб`єктів неурядового сектора економіки з виконання ними своїх зовнішніх зобов`язань в період тимчасового дефіциту надходжень до України валютних коштів.

«Водночас, Національний банк України у разі потреби готовий продати необхідний обсяг іноземної валюти Міністерству фінансів України для забезпечення здійснення зовнішніх платежів уряду України. Національний банк України вважає за необхідне ще раз наголосити, що в питанні використання золотовалютного резерву він керуватиметься тільки вимогами законодавства України», - говориться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня І.УМАНСЬКИЙ заявив, що Національний банк України досі відмовляється надавати уряду України із золотовалютних резервів кошти із 2 млрд. дол., одержаних раніше від Міжнародного валютного фонду для проведення зовнішніх операцій. Про це він сказав, відповідаючи на питання, який обсяг з цієї суми вже використано при розрахунку за газ у січні. І.УМАНСЬКИЙ сказав, що Нацбанк не погодився видати необхідну суму для цих цілей, хоча раніше домовленість про це була досягнута з МВФ.

«Це рішення (про можливість виділення коштів із золотовалютних резервів – УНІАН) було ухвалене, воно було схвалене Радою директорів МВФ, доведене до відому Мінфіну і Нацбанку. Однак воно не виконане Національним банком ні на копійку», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

При цьому міністр зазначив, що кошти від Нацбанку для розрахунку за газ у січні було одержано за рахунок продажу ОВДП.