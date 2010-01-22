Доходи загального фонду держбюджету-2009 склали 172,2 млрд. грн.

За оперативними даними, доходи загального фонду Державного бюджету України в 2009 році (з урахуванням відшкодування податку на додану вартість) становили 172,207 млрд. грн., або 93,3% плану.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Президента України, переданому УНІАН.

За даними Секретаріату Президента, порівняно з 2008 роком доходи загального фонду державного бюджету зменшилися на 13,647 млрд. грн., або на 7,3%.

У повідомленні наголошується, що заплановані показники надходжень до загального фонду істотно не виконано за основними бюджетоформуючими податками, зокрема: за ПДВ з ввезених на територію України товарів - на 15,7% (недоотримано 12,792 млрд. грн.); за податком на прибуток підприємств - на 23,4% (недоотримано 9,275 млрд. грн.); за ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) - на 7,4% (недоотримано 3,689 млрд. грн.).

За даними Секретаріату Президента, також не виконано планові завдання бюджетного відшкодування по ПДВ на 1,981 млрд. грн., тобто грошима відшкодовано на 5,4% менше обсягу, визначеного у законі про держбюджет.

У Секретаріаті також заявляють, що уряд включив до бюджетних доходів залучені зовнішні ресурси Міжнародного валютного фонду (МВФ) у вигляді конвертованих спеціальних прав запозичень (СПЗ) у сумі 15,7 млрд. грн.

Також в 2009 році збільшилися суми авансових податкових платежів і затримки щодо відшкодуванню ПДВ. «За минулий рік переплати зросли на 3,7 млрд. грн., або 41%, а невідшкодовані грошовими коштами суми за рік збільшилися на 9,1 млрд. грн. (на 70,8%), зокрема прострочені - на 3,3 млрд. грн. (у 2,1 рази)», - йдеться у повідомленні.

Раніше Державне казначейство України повідомило про те, що сума відкритих асигнувань загального фонду Державного бюджету за 2009 рік (без урахування витрат на обслуговування державного боргу і міжбюджетних трансфертів) становила 125,067 млрд. грн.

Довідка УНІАН. На 2009 рік доходи Державного бюджету України встановлено на рівні 245,515 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 183,980 млрд. грн.), витрати – 273,977 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 193,640 млрд. грн.). Це передбачено Законом «Про Державний бюджет України на 2009 рік».

Граничний розмір дефіциту Держбюджету визначено на рівні 31,178 млрд. грн., зокрема дефіцит загального фонду – 9,244 млрд. грн. У суму дефіциту не включено 44 млрд. грн., на які уряд мав нагоду випустити ОВДП для докапіталізації комбанків.

Бюджет розраховано, виходячи з таких прогнозних макропоказників на 2009 рік: зростання ВВП – 0,4%, номінальний ВВП – 1,062 трлн. грн., інфляція – 9,5%, індекс цін виробників – 12%.