Що виграємо від ліквідації “Укрпромбанку”?..

НБУ ухвалив остаточне рішення ліквідувати “Укрпромбанк”. 21 січня 2010 р. регулятор видав відповідну постанову. Видається, ліквідацією опікуватиметься Костянтин Раєвській, який був тимчасовим адміністратором цієї фінустанови і свого часу керував процесом ліквідації банку «Україна». Разом з тим слід відзначити, що “Укрпромбанк” і банк «Україна» мають багато спільного – потужна філіальна мережа, великі обсяги депозитів від населення. І краху зазнали обидва, щойно замаячили кризові явища в економіці. Різниця тільки в тому, що банк «Україна» підкосла криза 1998 року, а “Укрпромбанк” - 2009 року.

Можна, звичайно, посперечатися, наскільки об`єктивною є ліквідація “Укрпромбанка”, але факт залишається фактом – ця ситуація буде ще тривалий час негативно позначатиметься на роботі українського банківського сектору в цілому. Згідно з розпорядженням уряду, депозити фізичних осіб були переведені з “Укрпромбанку” у вже державний «Родовід Банк», їх загальна сума на 1 жовтня 2009 року складала більше 7 млрд. грн. Саме заради порятунку цих грошей Кабмін і вирішив діяти, що частково зняло напругу серед вкладників “Укрпромбанка”, хоча ця ситуація надовго відбила у населення бажання нести заощадження в банки. Очевидно, що людина, яка більше року не могла забрати кровно зароблені кошти з проблемного банку, навряд чи довірятиме банківській системі в майбутньому. І навіть пільгові умови переоформлення депозитів на новий термін її мало зацікавлять...

Важливим моментом є те, що виплата депозитів вкладників “Укрпромбанка” відбувається знову ж таки за рахунок емісії. Кабмін вкотре збільшує статутний фонд «Родовід Банку» за рахунок випуску держоблігацій, які потім викупляє НБУ і так з`являється джерело коштів для благих справ, тобто банально включається друкарський верстат, який все більше і більше розганяє інфляцію в країні. Звичайно, якщо розглядати ситуацію як «пожежну» - в ім`я порятунку грошей населення, то вважатимемо рішення влади допустимим. Але чи не занадто дорогою ціною виправляються «проколи»?..

Ще одне питання – що робити з юридичними особами, які зберігали свої гроші на розрахункових і депозитних рахунках “Укрпромбанка”? Таких коштів накопичилося близько 1 мільярда гривень, до них додамо 1,5 мільярда гривень у вигляді боргових зобов`язань, частина з яких – перед нерезидентами. Поки ситуація залишається незрозумілою. При ліквідації банку «Україна» значна частина боргів перед юридичними особами не була погашена, і лише інфляція зняла проблему з порядку денного.

Крім того, “Укрпромбанк” заборговував НБУ близько 3 млрд. грн., одержаних ще у 2008 році у процесі рефінансування. При цьому під заставу даного кредиту регулятору були передані активи на суму близько 5 млрд. грн. Сам же кредитний портфель “Укрпромбанка” на 1 жовтня 2009 року складав: кредити юридичних осіб – близько 10 мільярдів гривень, кредити фізичних осіб – майже 3 мільярди гривень. Резерв під проблемні кредити був більше 4 мільярдів гривень, але, швидше за все, цю суму доведеться списати на збитки, оскільки на погашення надії немає. Виходить, що повернення коштів юридичним особам, клієнтам “Укрпромбанка” виглядає, м`яко кажучи, безперспективним. Незрозумілим залишається і те, як “Укрпромбанк” розраховуватиметься із нерезидентами. Серед них, наприклад, корпорація Cargill, яка навряд чи погодиться зарахувати свої інвестиції в розряд втрат. Найближчим часом, мабуть, кількість судових позовів до “Укрпромбанку” тільки збільшиться.

Можливо, ліквідація “Укрпромбанка” є єдиним правильним рішенням у даній ситуації. Хоча такий крупний банк можна було реорганізувати або «подрібнити», що виглядає гуманніше щодо його клієнтів. Але факт відбувся, залишається тільки гадати, скільки років триватиме ліквідація. Наприклад, банк «Україна» переживав цей процес близько восьми років.

Наталія Щербатюк, аналітик Українського аналітичного центру (для УНІАН)