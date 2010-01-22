Міжбанк закрився на рівні 8,0750/8,0880 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 8,0915/8,1190, до 12:00 ціни впали до 8,0790/8,0915. На час закриття торгів цінові рівні досягли наступних значень - 8,0750/8,0880 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», об 11:00 Нацбанк вийшов на ринок з продажем на аукціоні для фізичних осіб за валютною парою EUR/UAH з ціною відсікання 11,3000.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2719/0,2729, до 12:00 ціни знизилися до 0,2713/0,2718. На час закриття ціни досягли мінімуму - 0,2707/0,2712.

У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,7900 (+0,0250).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4070/1,4165.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,4430/11,4845, до 12:00 ціни пішли вниз - 11,4050/11,4610. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH встановилися на рівні 11,3860/11,4065.