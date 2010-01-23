Експерт: курс долара на наступному тижні не зміниться

Курс долара на наступному тижні, ймовірно, буде коливатися на тих же рівнях, що й на цьому.

Такий прогноз озвучив у коментарі агентству УНІАН директор департаменту казначейських операцій «Брокбізнесбанку» Ігор ДАВИДЕНКО.

На його думку, «наступного тижня на ринку не очікується різких коливань долара США до гривні, тому що Національний банк України продовжує пов`язувати зайву гривню продажем своїх сертифікатів за досить цікавою ціною, і збільшуються продажі експортерам, яким необхідно платити за газ і податки до бюджету».

Як вважає І.ДАВИДЕНКО, надалі багато що на валютному ринку буде залежати від послідовних дій Нацбанку. «НБУ на цьому тижні не виходив на ринок, але, зважаючи на те, що кілька разів намагався оголосити про інтервенцію, був готовий зробити це у випадку якихось різких коливань», - підкреслив експерт.

За словами І.ДАВИДЕНКА, в період з 18 по 22 січня 2010 року на ринку не спостерігалося різких коливань курсу долара США по відношенню до гривні. У порівнянні з попереднім тижнем, долар стабілізувався по відношенню до гривні та коливався в межах 8,06-8,13 грн./дол., зазначив він.