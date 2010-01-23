Результати цільового аукціону НБУ 22 січня

Національний банк України 22 січня 2010 року провів цільовий валютний аукціон для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб - резидентів, а також фізичних осіб - резидентів - суб`єктів підприємницької діяльності (малий бізнес), що обумовлені необхідністю погашення заборгованості за кредитами, отриманими в іноземній валюті.

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано: 101 тис. євро наступним 10 банкам: АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ, АТ "АРТЕМ-БАНК", АТ "ЕРСТЕ БАНК", АТ "ОТП Банк", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "УкрСиббанк", ВАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК"Київ, ВАТ ВІЕЙБІ БАНК, м.Київ, ПАТ БАНК "МОРСЬКИЙ", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Усім банкам, що брали участь у цільовому валютному аукціоні, євро продавались за курсом 11.30 грн. за 1 євро.