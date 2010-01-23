МВФ дав Україні право вибору

Міжнародний валютний фонд вчора визнав право уряду України одержати у Нацбанку валютні кошти, перераховані йому фондом у рамках кредиту stand-by, пише Комерсант-Україна.

У НБУ не згодні змінити цільове призначення майже $6 млрд, оскільки це суперечить українському законодавству. Кабінет міністрів потребує коштів і цілком може мати до них доступ після зміни голови центробанку, вважають експерти.

Вчора Міжнародний валютний фонд (МВФ) фактично підтримав уряд у конфлікті з центробанком. Представник МВФ в Україні Макс Альєр заявив, що рада директорів фонду 30 грудня дозволила понизити чисті міжнародні резерви на $2 млрд, щоб дозволити Кабміну використовувати ці ресурси для проведення зовнішніх платежів. Крім того, було розглянуто питання можливості перекладу частини пасивів (зобов`язань) України в МВФ (разом із активами) від НБУ уряду України. "З погляду МВФ пасиви країни – це відповідальність самої країни-учасника, а не окремого органу або організації. Керівництво країни може прийняти рішення надати, перевести або розмістити такі пасиви серед різних внутрішніх організацій або органів, - сказав пан Альєр.– Государство–член МВФ самостійно вирішує, як йому розміщувати зобов`язання перед фондом, керуючись власним законодавством та інституційним порядком".

Цією можливістю хотів скористатися Кабмін, але, за словами в.о. міністра фінансів Ігоря Уманського, НБУ відмовився переказувати кошти на його рахунок, оскільки це не відповідає законам "Про Нацбанк" і "Про банки і банківську діяльність". "Немає рішення МВФ про передачу цих грошей уряду. МВФ лише дозволив понизити обсяг чистих резервів, а оскільки цей кредит був зарахований до резервів, національне законодавство забороняє кредитувати уряд за рахунок цих коштів", - сказав директор департаменту зовнішньоекономічних відносин НБУ Сергій Круглик. Центробанк одержав від МВФ два транші на загальну суму SDR 3,88 млрд, що за поточним курсом становить $6 млрд. Це означає, що Кабмін претендує на 48 млрд грн.

Поступка МВФ вигідна передусім уряду, вважають експерти. "МВФ дав відмашку, оскільки до закінчення президентських виборів це єдиний спосіб підтримки економічної стабільності в країні. Проте НБУ в умовах збільшення курсових ризиків зацікавлений в утриманні валютних резервів", - упевнений виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко. "Крім зростання девальваційних ризиків, такий переказ призведе до зростання прямого держборгу. Якщо ці гроші будуть за короткий строк укинуті в економіку, вони прискорять інфляцію", - вважає директор економічних програм Центру ім. Разумкова Василь Юрчишин. За даними Мінфіну, на 30 листопада 2009 року прямий держборг складав $26,22 млрд, тоді як гарантований – $9,65 млрд (зокрема зобов`язання НБУ перед МВФ – $6,24 млрд). Пан Юрчишин чекає, що нинішній глава НБУ чинитиме опір такому перерозподілу коштів: "Переможець президентських виборів дістане можливість призначити новий, лояльний собі главу НБУ. Це спростить перерозподіл коштів МВФ, але не виключено, що необхідність у них стане не такою гострою".