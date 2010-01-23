Швейцарський суд відмовив США

Клієнт швейцарського банку UBS виграв апеляцію по рішенню про передачу особистих даних американським властям, повідомляє k2kapital.

Згідно із ухвалою адміністративного суду, підписана з США угода поширюється лише на дані про тих клієнтів, які звинувачуються у шахрайстві або важких фінансових злочинах. У даному випадку клієнт банку не зміг представити податкову декларацію, що не підпадає під визначення шахрайства.

У світлі ухваленого судового рішення швейцарський Кабінет міністрів має намір у найближчу середу розглянути питання виконання підписаної з США угоди, йдеться у заяві відомства.

Податковий департамент країни наділений правом оскаржити винесену постанову.

Iвейцарське судочинстве зараз розглядаэ ще 25 справ аналогічного характеру.

Цей випадок став прецедентом - апеляція клієнта UBC була задоволена у повному обсязі.

Переговори американського уряду і швейцарського банку тривали півроку з лютого 2009 року. У результаті у серпні сторони підписали угоду про позасудове врегулювання суперечки. Документ передбачає надання американській податковій службі IRS імен 4450 клієнтів (на рахунках яких зберігається понад мільйон швейцарських франків ($986,200)), підозрюваних у США в ухиленні від сплати податків.

Як повідомило агентству інформоване джерело, американські власті продовжили на невизначений термін добровільне надання даних про доходи, що вкривалися (крайній термін минув перед Новим роком), ще для 10 тис. американців, в обмін на відмову від судового переслідувань.