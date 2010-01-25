Казначейство перерахувало місцевим бюджетам додатково 1 млрд.грн.

Державне казначейство перерахувало в січні 2010 року місцевим бюджетам додатково 1 млрд. грн. дотацій для забезпечення виплат надбавок до посадових окладів бібліотекарям, вчителям, працівникам медичної галузі та сфери освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на селекторній нараді з губернаторами з питань виплати заробітних плат у бюджетній сфері.

«Центральне казначейство за дорученням уряду по розрахункам, які ми маємо сьогодні, додатково перераховує дотацій у січні майже мільярд гривень. Це на мільярд більше, ніж в січні 2009 року», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр нагадала, що відповідно до рішень уряду, з 1 січня встановлено надбавки в розмірі 50% від посадових окладів для бібліотекарів, в розмірі 20% - для вчителів, вихователів загальноосвітніх шкіл та середньопрофесійних навчальних закладів, а також від 10 до 30% - для медичних працівників всіх державних закладів охорони здоров’я.

«Всі ці доплати передбачені в проекті бюджету на 2010 рік, це чітко передбачено Бюджетним кодексом, що в межах бюджету на 2010 рік це мусить бути також враховано в постанові уряду про виконання бюджету 2010-го року до моменту прийняття бюджету парламентом», - додала вона.