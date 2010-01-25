Уряд збільшив дотації місцевим бюджетам на 500 млн. грн.

Уряд у січні збільшив дотації місцевим бюджетам на 500 млн. грн. для забезпечення соціальних виплат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на селекторній нараді з питань виплати зарплат у бюджетній сфері.

«22 січня було прийнято рішення щодо збільшення суми дотацій місцевим бюджетам ще на 500 млн. грн. для того, щоб у вас був повний баланс, і щоб у вас повністю ресурсно були забезпечені всі видатки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр доручила Міністерству фінансів забезпечити перерахування необхідного обсягу коштів для того, щоб місцеві влади змогли забезпечити нарахування та виплату заробітних плат у бюджетній сфері.

«Невиплата надбавок буде розглядатися як невиконання прямих постанов уряду, а також усіх директивних документів, які забезпечують виконання цих позицій», - підкреслила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО доручила Міністерству фінансів встановити контроль за виконанням органами місцевої влади зобов’язань щодо виплати заробітних плат і надбавок до посадових окладів, згідно з рішеннями уряду.

«Це питання буде знаходитися під моїм особистим контролем і я буду контролювати кожну область, кожен район, кожне місто для того, щоб ми змогли у січні вже започаткувати цей новий порядок доплат для освітян і медичних працівників», - підкреслила голова уряду.