Міжбанк відкрився на рівні 8,0740/8,0985 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 8,0740/8,0985 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися до 0,2682/0,2690 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вниз – 11,4220/11,4595 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися до 1,4147/1,4149 дол./євро (п`ятниця, 22 січня, - 1,4138/1,4140 дол./євро).

У п`ятницю, 22 січня, Національний банк України вийшов на ринок з продажем на аукціоні для фізосіб по валютній парі EUR/UAH з ціною відсікання 11,30 грн./євро.