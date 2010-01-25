НБУ надасть банкам рефінансування на три місяці

Національний банк України 27 січня 2010 року проведе тендер із надання банкам рефінансування терміном на три місяці (до 23 квітня 2010 року). Про це йдеться в телеграмі Нацбанку, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

На забезпечення кредиту прийматиметься іноземна валюта, державні облігації України, іпотечні облігації таі облігації, гарантовані урядом, облігації муніципальних позик, облігації підприємств.

Як повідомляв УНІАН, за даними НБУ, обсяг операцій з рефінансування комбанків загалом за 2009 рік становив 64,4 млрд. гривень.