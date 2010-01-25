«Макдональдз Юкрейн» інвестувала у розвиток 118 млн. грн.
14:32, 25 січня 2010Фінанси
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«Макдональдз Юкрейн» в 2009 році інвестувала у розвиток 118 млн. грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.
«Загальні інвестиції в розвиток мережі склали 118 млн. грн.», - йдеться у повідомленні.
У 2009 році було відкрито три нові ресторани: у Луганську, Вінниці і Дніпропетровську, а також реконструйовано три заклади в Києві.
Довідка УНІАН. Компанія «Макдональдз» є світовим лідером у сфері ресторанів швидкого обслуговування.
У 20 містах України працює 68 закладів «Макдональдз». Серед постачальників «Макдональдз» такі українські компанії, як «Білоцерківський молочний комбінат», «Лакталіс Україна», «Еска Фуд Солюшнc», «Іст Болт Україна» та інші.
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