Міністерство фінансів завтра проведе розміщення ОВДП

Міністерство фінансів України завтра проведе розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, до розміщення будуть запропоновані папери з терміном погашення 14 липня 2010 року, 13 жовтня 2010 року, 23 листопада 2011 року, 12 вересня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, упродовж 2009 року Міністерство фінансів України розмістило ОВДП на загальну суму 74,533 млрд. грн. Середньозважена дохідність урядових паперів у цілому за рік становила 12,21% (з урахуванням облігацій, випущених з метою докапіталізації комерційних банків і реструктуризації боргу уряду перед Нацбанком України).

У 2009 році Нацбанк здійснив операції з викупу за номінальною вартістю у комерційних банків держоблігацій на загальну суму 34,89 млрд. грн, з яких папери на 29,34 млрд. грн. були монетизовані з метою докапіталізації банків.

Погашення і виплата доходу по ОВДП здійснювалися вчасно і в повному обсязі, який за 2009 рік становив 22,450 млрд. грн., зокрема основний борг – 17,925 млрд. грн., виплата доходу – 4,525 млрд. грн.