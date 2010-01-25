У Києві вартість оренди квартир стабілізувалася на рівні 439 дол.

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві з 1 по 24 січня ц.р. стабілізувалася на рівні 439 долара за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за вказаний період у Печерському районі місячна вартість оренди 1-кімнатних квартир стабілізувалася на рівні 454 дол., 2-кімнатних – зросла на 1 дол., до 618 дол., 3-кімнатних – зросла на 2 дол., до 754 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 2 дол. – до 357 дол., 2-кімнатних – на 3 дол., до 610 дол., 3-кімнатних – на 3 дол., до 722 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир стабілізувалася на рівні 265 дол., 2-кімнатних – стабілізувалася на рівні 349 дол., 3-кімнатних – стабілізувалася на рівні 539 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир стабілізувалася на рівні 278 дол., 2-кімнатних – зросла на 1 дол., до 376 дол., 3-кімнатних – зросла на 2 дол., до 534 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир стабілізувалася на рівні 251 дол., 2-кімнатних – стабілізувалася на рівні 350 дол., 3-кімнатних – знизилася на 1 дол., до 439 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 1 дол. – до 278 дол., 2-кімнатних – на 1 дол., до 396 дол., 3-кімнатних – знизилася на 1 дол. – до 448 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 1 дол. – до 325 дол., 2-кімнатних – на 1 дол., до 437 дол., 3-кімнатних – стабілізувалася на рівні 459 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 1 дол. – до 266 дол., 2-кімнатних – на 1 дол., до 360 дол., 3-кімнатних – стабілізувалася на рівні 461 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир стабілізувалася на рівні 260 дол., 2-кімнатних – зросла на 1 дол., до 382 дол., 3-кімнатних – зросла на 2 дол., до 469 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 1 дол. – до 252 дол., 2-кімнатних – на 1 дол., до 350 дол., 3-кімнатних – знизилася на 1 дол., до 471 дол.

Обсяг пропозицій від усієї сукупності 1-3-кімнатних квартир, представлених у десяти районах Києва, становить: у Шевченківському районі – 17%, у Печерському – 13%, у Дарницькому – 12%, в Оболонському – 9%, у Дніпровському – 9%, у Солом’янському – 11%, у Голосіївському – 8%, у Святошинському – 8%, у Деснянському – 7%, у Подільському – 6%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в 2009 році знизилася на 27,8% – до 438 дол. за квартиру на місяць.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» із 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості й котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.