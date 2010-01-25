Необхідно збільшувати рівень товарообороту між Україною і Росією

Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО наголошує на необхідності збільшення рівня товарообороту між Україною і Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.ПОРОШЕНКО сказав журналістам після вручення йому новим послом Росії в Україні Михайлом ЗУРАБОВИМ копій вірчих грамот.

«У нас попереду велика рутинна робота, яка має зробити так, щоб наша торговельно-економічна співпраця вийшла принаймні на рівень 2008 року, коли у нас взаємний товарообіг становив понад 40 млрд. доларів», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

За його словами, сьогодні у кризових умовах рівень товарообороту суттєво скоротився і його збільшення є завданням для обох країн.

Він також вважає, що після виборів Президента України активно почне працювати Українсько-Російська міждержавна комісія на рівні президентів.

Міністр також вважає, що у майбутньому слід зняти всі бар’єри у взаємній торгівлі товарами і послугами, які дозволять в повній мірі використати можливості виробничої кооперації між суб’єктами.

П.ПОРОШЕНКО також розраховує на взаємовигідну співпрацю у галузі енергетики. «Я думаю, що нового поштовху набуде і культурно-гуманітарна співпраця, що дозволить наблизити наші народи», - додав він.

У свою чергу М.ЗУРАБОВ зазначив, що завдання керівництва обох країн - розвивати співпрацю в різних галузях. «Керівництво Російської Федерації розраховує і впевнене у тому, що спільними зусиллями нам вдасться вивести відносини між Україною і Росією на якісно новий рівень», - сказав М.ЗУРАБОВ.